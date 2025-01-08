Кабмин простимулирует использование вторсырья в производстве упаковок

Понижающий коэффициент позволит установить пропорциональность. Таким образом, чем больше в товаре или упаковке будет доля вторсырья, тем меньше будет сумма экологического сбора. «У бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах», — пояснили в кабмине.