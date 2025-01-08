Кабмин простимулирует использование вторсырья в производстве упаковок

Постановление, которое утверждает правила его расчета, подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба правительства.
Понижающий коэффициент позволит установить пропорциональность. Таким образом, чем больше в товаре или упаковке будет доля вторсырья, тем меньше будет сумма экологического сбора. «У бизнеса возникнет экономический стимул использовать как можно больше вторсырья, что в итоге приведет к снижению отходов, которые захораниваются на полигонах», — пояснили в кабмине.
Документом также устанавливаются показатели, при которых компании смогут рассчитывать на компенсацию при уплате экологического сбора. В 2025 году на скидку смогут претендовать предприятия, которые используют не менее 55% вторсырья в общей массе произведенной упаковки, а в 2026 году — не менее 75%.