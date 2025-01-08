Инвесторы на каникулах

Таким образом, стабилизация на рынке облигаций и сокращение спреда доходности облигаций по сравнению с пиковыми значениями ноября в сочетании с позитивной динамикой на нефтяном рынке формируют благоприятные предпосылки для возобновления восходящей динамики фондовых индексов по мере возвращения инвесторов на рынок после каникул. На этом фоне индекс МосБиржи может еще до конца января может проверить на прочность сопротивление в области 2900 п., где проходит линия 200-дневного скользящего среднего.