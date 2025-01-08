Инвестор спрогнозировал Великую депрессию в 2025 году

«Я бы предположил, что это начнется до весны, после инаугурации [Дональда Трампа] в январе. И, конечно, до Пасхи у нас начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ. Так что я бы ожидал, что к весне в мире начнется рецессия», — сказал он.