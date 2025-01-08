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Инвестор спрогнозировал Великую депрессию в 2025 году

Легендарный инвестор Джим Роджерс ожидает в этом году наступления «худшей в его жизни» мировой рецессии. Об этом он заявил в беседе с «РБК Инвестициями».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Я бы предположил, что это начнется до весны, после инаугурации [Дональда Трампа] в январе. И, конечно, до Пасхи у нас начнутся проблемы в экономике. В некоторых секторах мировой экономики уже есть проблемы, но не очень серьезные, однако пока об этом не говорят в СМИ. Так что я бы ожидал, что к весне в мире начнется рецессия», — сказал он.

Как объяснил Роджерс, сейчас государственный долг многих стран невероятно высок и продолжает расти. К числу таких государств он отнес США, Японию, Германию, Китай.

Еще одной причиной рецессии инвестор назвал возможное введение Дональдом Трампом высоких тарифов на товары из других стран, в частности, Китая. По его словам, такое решение окажет очень негативное влияние на китайские компании и весь мир.

Роджерс напомнил, что из-за подобных торговых войн в США в 1929 году наступила Великая депрессия. Он допустил повторение такого сценария и в 2025 году.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».