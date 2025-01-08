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Инвестор Роджерс рассказал, что будет с долларом при Трампе

У американской валюты будет много проблем в будущем. Такое мнение выразил в интервью «РБК Инвестициям» легендарный инвестор Джим Роджерс.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

«В настоящее время США являются крупнейшим государством-должником в мировой истории, и в будущем у доллара будет много проблем. Многие люди уже отказываются от доллара из-за того, что делает Америка», — сказал он.

При этом инвестор признался, что сам вложил большую часть своих активов в доллары, ожидая мировой рецессии.

Роджерс пояснил, что американская валюта какое-то время будет в безопасности, поскольку люди думают, что «доллар США — это тихая гавань».

Как сообщалось в конце ноября 2024 года, государственный долг США впервые в истории поднялся выше 36 трлн долларов. В номинальном выражении он считается самым большим в мире.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».