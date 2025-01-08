Эксперт Кириченко: стоимость строительства частного дома может вырасти на 20%

«Чуть дороже будут стоит капитальные дома из керамзитоблоков, газобетона, кирпича — от 9 млн и выше, но часто их выбирают в связи с отсутствием дополнительных затрат на обслуживание фасада и высокими характеристиками шумопоглощения и пожаробезопасности», — отметила Кириченко. Цены на строительство домов очень разнятся по регионам. Доступнее всего строительство дома в Курганской области, Чувашии и Удмуртии, где они дешевле на 20 — 25%, дороже строить в Москве и Ленинградской области, здесь цены выше на 15 — 20%.