Эксперт Кириченко: стоимость строительства частного дома может вырасти на 20%

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Стоимость строительства индивидуальных домов в России может вырасти на 15 — 20% в 2025 году. Такое мнение ТАСС высказала руководитель направления по работе с партнерами в ИЖС федеральной компании «Этажи» Екатерина Кириченко.
«В 2025 году на фоне риска роста цен, а также распространения эскроу-счетов стоимость строительства индивидуальных домов может вырасти на 15 — 20%», — рассказала Кириченко.
По ее словам, при текущих ценах при площади 120 кв. м самый бюджетный вариант строительства дома на уже имеющемся земельном участке — 6 млн рублей, это модульный вариант. Аналогичный вариант в каркасном исполнении будет стоить порядка 6,8 — 7,5 млн рублей, деревянные дома из обычного бруса — 7,2 — 7,5 млн рублей, из клееного — 8,8 — 9 млн рублей.
«Чуть дороже будут стоит капитальные дома из керамзитоблоков, газобетона, кирпича — от 9 млн и выше, но часто их выбирают в связи с отсутствием дополнительных затрат на обслуживание фасада и высокими характеристиками шумопоглощения и пожаробезопасности», — отметила Кириченко. Цены на строительство домов очень разнятся по регионам. Доступнее всего строительство дома в Курганской области, Чувашии и Удмуртии, где они дешевле на 20 — 25%, дороже строить в Москве и Ленинградской области, здесь цены выше на 15 — 20%.
Сколько стоят стройматериалы
Материалы, используемые при строительстве частных домов, за последние 12 месяцев выросли в стоимости от 8 до 30%, рассказал ТАСС руководитель направления «Домокомплекты» компании «Технониколь» Дмитрий Апанасенко. Рост связан с несколькими факторами. Так, в прошлом году подорожало сырье, а в некоторых материалах его стоимость составляет до 80% себестоимости. Отрасль все еще испытывает сложности с логистикой и платежами в дружественных странах.
Фактическая себестоимость строительства дома площадью 120 кв. м, без учета цены земельного участка, сейчас находится на уровне 5 — 7 млн рублей, отметил директор федерального комбината стеновых материалов «Винзер» Денис Жалнин. Каркасные дома могут стоить дешевле, но здесь нужно учитывать возрастающие эксплуатационные затраты таких домов.
«Цены на основные строительные материалы [могут вырасти] из-за роста логистических затрат, тарифов на электроэнергию, кредитной нагрузки на фоне роста ключевой ставки. Цены на керамический кирпич в течение года могут вырасти на 15%, на керамзитоблок — на 20 — 25%, на фасадную плитку — на 10 — 15%», — сказал Жалнин.
В «Технониколь» отметили предпочтения по площади домов. Один из самых востребованных вариантов — 100 — 120 кв. м, при этом есть явная тенденция к уменьшению площади (менее 100 кв. м).