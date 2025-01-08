Аналитик раскрыла, каким будет курс рубля в конце 2025 года

В конце декабря на российском финансовом рынке в целом преобладал оптимизм, появившийся после неожиданно мягкого решения Банка России, сохранившего ключевую ставку на уровне 21%.
«Тем не менее устойчивость позитивных трендов может вызывать сомнения. Существенная жесткость денежно-кредитных условий, которую отмечал Банк России в комментарии к своему решению, была сформирована не только автономными факторами, но и изменением ожиданий по траектории ключевой ставки», — добавляет эксперт.
Бизнес, банки и финансовые рынки после октябрьского повышения ключевой ставки и сигналов Банка России ориентировались на будущие значения ключевой ставки 23% и даже выше.
После сохранения ключевой ставки на уровне 21% ожидания по траектории ключевой ставки смягчились, и банки уже начали снижать процентные ставки по вкладам. «Смягчение денежно-кредитных условий может продолжиться, и к весне, вероятно, кредитование и экономическая активность могут вернуться к более высоким значениям, что ограничит возможности для смягчения риторики Банка России», — пояснила специалист.
В январе позиции рубля, как правило, являются более крепкими из-за сезонного снижения импорта. «Вероятно, стандартные тренды сохранятся и в 2025 г. и курс доллара в первый месяц года будет находиться в коридоре 100−105 ₽, юаня — 13,7−14,8 ₽», — прогнозирует аналитик.
Волатильность на валютном рынке в январе, вероятно, будет повышенной, так как в новостном фоне больше внимания может уделяться геополитическим вопросам.
«Мы ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 рублей за доллар», — резюмирует Наталья Ващелюк.
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