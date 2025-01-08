Аналитик раскрыла, каким будет курс рубля в конце 2025 года

После сохранения ключевой ставки на уровне 21% ожидания по траектории ключевой ставки смягчились, и банки уже начали снижать процентные ставки по вкладам. «Смягчение денежно-кредитных условий может продолжиться, и к весне, вероятно, кредитование и экономическая активность могут вернуться к более высоким значениям, что ограничит возможности для смягчения риторики Банка России», — пояснила специалист.