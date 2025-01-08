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Аналитик раскрыла, каким будет курс рубля в конце 2025 года

На последней торговой неделе 2024 года фиксировалось умеренное укрепление рубля в условиях налогового периода и относительно спокойного внешнего фона. Каким будет курс рубля в самом начале рабочего января и вплоть до конца 2025 года — рассказала Финансам Mail Наталья Ващелюк, старший аналитик УК Первая.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Источник: ТАСС

В конце декабря на российском финансовом рынке в целом преобладал оптимизм, появившийся после неожиданно мягкого решения Банка России, сохранившего ключевую ставку на уровне 21%.

«Тем не менее устойчивость позитивных трендов может вызывать сомнения. Существенная жесткость денежно-кредитных условий, которую отмечал Банк России в комментарии к своему решению, была сформирована не только автономными факторами, но и изменением ожиданий по траектории ключевой ставки», — добавляет эксперт.

Бизнес, банки и финансовые рынки после октябрьского повышения ключевой ставки и сигналов Банка России ориентировались на будущие значения ключевой ставки 23% и даже выше.

После сохранения ключевой ставки на уровне 21% ожидания по траектории ключевой ставки смягчились, и банки уже начали снижать процентные ставки по вкладам. «Смягчение денежно-кредитных условий может продолжиться, и к весне, вероятно, кредитование и экономическая активность могут вернуться к более высоким значениям, что ограничит возможности для смягчения риторики Банка России», — пояснила специалист.

В январе позиции рубля, как правило, являются более крепкими из-за сезонного снижения импорта. «Вероятно, стандартные тренды сохранятся и в 2025 г. и курс доллара в первый месяц года будет находиться в коридоре 100−105 ₽, юаня — 13,7−14,8 ₽», — прогнозирует аналитик.

Волатильность на валютном рынке в январе, вероятно, будет повышенной, так как в новостном фоне больше внимания может уделяться геополитическим вопросам.

«Мы ожидаем, что курс рубля к концу следующего года может ослабнуть до 108−110 рублей за доллар», — резюмирует Наталья Ващелюк.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».