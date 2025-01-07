В Турции назвали маршрут для увеличения торговли с Россией

По словам эксперта, перевозки грузов фурами между Россией и Турцией осуществляются через Грузию. Зимой, как отметил Озер, перевал Верхний Ларс на границе Северной Осетии и Грузии часто прерывает работу из-за сезонных условий. В итоге грузовики в этом районе могут ожидать очереди на проезд неделями, а очереди могут растягиваться на километры.