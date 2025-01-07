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В России отметили рост числа случаев мошенничества с «черными брокерами»

Кредитные мошеннические схемы с участием так называемых «черных брокеров» использовали в два раза чаще в 2024 году. Об этом заявил РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Петр Ковалев/ТАСС

Он пояснил, что под «черными брокерами» понимаются лица, которые имеют опыт работы в банке, разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами.

Делают они это, подчеркнул топ-менеджер, путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами. Таким образом, заемщики с неблагоприятной кредитной историей получают заемные средства.

«Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые “черные брокеры”», — сказал Станислав Кузнецов, подведя итог 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».