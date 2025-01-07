В России отметили рост числа случаев мошенничества с «черными брокерами»

Он пояснил, что под «черными брокерами» понимаются лица, которые имеют опыт работы в банке, разбираются в процессах выдачи кредитов и скоринговых системах и за вознаграждение помогают оформить банковские кредиты незаконными методами.
Делают они это, подчеркнул топ-менеджер, путем подлога документов, фиктивного поручительства или другими способами. Таким образом, заемщики с неблагоприятной кредитной историей получают заемные средства.
«Мы также наблюдаем двукратный рост кредитных мошеннических схем, в которых фигурируют так называемые “черные брокеры”», — сказал Станислав Кузнецов, подведя итог 2024 года.
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