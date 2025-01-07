В подземных хранилищах Европы запасы газа опустились ниже 70%

Однако по итогам текущего осенне-зимнего сезона эта цифра, очевидно, будет существенно ниже. При сохранении текущих темпов отбора в примерно 0,5 п. п. в сутки запасы весной могут опуститься ниже 30%. Для сравнения: в 2011 году Европа закончила отопительный сезон с 43,91% в ПХГ, в 2012 году — с более 43%, в 2013 г. — с 24,68%, в 2014 году — с 47,52%, в 2015 году — с 26,85%, в 2016 году — с 34,9%, в 2017 г. — с 25,97%, в 2018 году — с 17,7% (рекордный минимум), в 2019 году — с 40,59%, в 2020 году — с 54,23%, в 2021 году — с 29,13%, в 2022 году — с 25,55%, в 2023 году — с 55,47%.