В подземных хранилищах Европы запасы газа опустились ниже 70%

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Европы опустились ниже 70%, а темпы отбора с начала отопительного сезона примерно на 30% выше среднего значения за предыдущие пять лет, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Тем не менее объемы газа в ПХГ являются четвертыми максимальными за всю историю и значительно превышают показатели тех лет, когда наблюдалась критичная ситуация с запасами.
Несмотря на высокие темпы расхода газовых запасов, ситуация для Европы пока далека от катастрофы. Общий объем топлива в ПХГ является четвертым максимальным для начала января за все время наблюдений — 77,6 млрд куб. м. Наиболее проблемными для ЕС стали 2018 год и 2022 год, когда запасы в хранилищах к концу отопительного сезона весной опускались до критичных отметок ниже 18% и 26% соответственно (приходилось даже прибегать к отбору так называемого буферного газа, который используется для поддержания необходимого давления в хранилищах).
Сейчас же ПХГ Европы заполнены на 69,94% (на 5,83 п. п. ниже, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), что значительно превосходит аналогичные показатели «проблемных» лет — 62,65% в 2018 году и 53% в 2022 году. При этом в январе 2024 года запасы превышали 85%, а в начале 2025 года темпы отбора газа из хранилищ держатся на уровне конца декабря и являются максимальными для месяца с 2021 года. К концу недели в регионе ожидается похолодание, что может дополнительно увеличить расход газа.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года (на 10 дней раньше, чем в прошлый осенне-зимний сезон), и с этого момента страны ЕС отобрали из хранилищ более 30 млрд куб. м газа. При этом суммарный отбор газа из ПХГ на 71-й день с момента достижения максимума их заполнения на 29% выше среднего значения на этот день за предыдущие пять лет. Прошлый сезон отбора газа из европейских подземных хранилищ завершился 31 марта 2024 года, когда в них оставалось 58,44% запасов (рекорд за время наблюдений).
Однако по итогам текущего осенне-зимнего сезона эта цифра, очевидно, будет существенно ниже. При сохранении текущих темпов отбора в примерно 0,5 п. п. в сутки запасы весной могут опуститься ниже 30%. Для сравнения: в 2011 году Европа закончила отопительный сезон с 43,91% в ПХГ, в 2012 году — с более 43%, в 2013 г. — с 24,68%, в 2014 году — с 47,52%, в 2015 году — с 26,85%, в 2016 году — с 34,9%, в 2017 г. — с 25,97%, в 2018 году — с 17,7% (рекордный минимум), в 2019 году — с 40,59%, в 2020 году — с 54,23%, в 2021 году — с 29,13%, в 2022 году — с 25,55%, в 2023 году — с 55,47%.