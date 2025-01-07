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В ГД объяснили, почему некоторые работники не ощущают рост зарплат

На размер заработной платы влияют многие факторы, в том числе инфляция и перекос в оплате труда. Об этом заявил в интервью «Российской газете» Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Депутату задали вопрос, почему данные по рост зарплат постоянно обновляются, но некоторые работники не ощущают его. Нилов ответил, что сейчас работают факторы инфляции и перекоса в оплате труда.

«Сегодня люди с высшим образованием, занятые на серьезных позициях, получают меньше, чем те, кто заняты в доставке товаров и услуг. При этом мне не раз рассказывали, что наши граждане, когда они хотят работать теми же курьерами, не могут устроиться. Рынок захвачен мигрантами», — пояснил он.

По словам парламентария, перекос можно выровнять, например, с помощью целевых патентов по регионам.

«Почему не выдают? Почему выдают универсальный патент? Универсальный патент дает мигрантам право работать кем угодно — дворником, сторожем, строителем, курьером… А если мигрант по специальности сварщик, должен получать целевой патент и работать на стройках. Вот это называется регулируемая миграция», — добавил Нилов.

Также можно, отметил депутат, оптимизировать все вопросы, связанные с получением иностранными гражданами рабочих виз.

«Тогда мы сможем через визовый режим приглашать больше специалистов, а это самый эффективный инструмент», — заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».