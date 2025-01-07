В ГД объяснили, почему некоторые работники не ощущают рост зарплат

Депутату задали вопрос, почему данные по рост зарплат постоянно обновляются, но некоторые работники не ощущают его. Нилов ответил, что сейчас работают факторы инфляции и перекоса в оплате труда.
«Сегодня люди с высшим образованием, занятые на серьезных позициях, получают меньше, чем те, кто заняты в доставке товаров и услуг. При этом мне не раз рассказывали, что наши граждане, когда они хотят работать теми же курьерами, не могут устроиться. Рынок захвачен мигрантами», — пояснил он.
По словам парламентария, перекос можно выровнять, например, с помощью целевых патентов по регионам.
«Почему не выдают? Почему выдают универсальный патент? Универсальный патент дает мигрантам право работать кем угодно — дворником, сторожем, строителем, курьером… А если мигрант по специальности сварщик, должен получать целевой патент и работать на стройках. Вот это называется регулируемая миграция», — добавил Нилов.
Также можно, отметил депутат, оптимизировать все вопросы, связанные с получением иностранными гражданами рабочих виз.
«Тогда мы сможем через визовый режим приглашать больше специалистов, а это самый эффективный инструмент», — заключил он.
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