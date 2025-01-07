В ГД объяснили, почему некоторые работники не ощущают рост зарплат

«Сегодня люди с высшим образованием, занятые на серьезных позициях, получают меньше, чем те, кто заняты в доставке товаров и услуг. При этом мне не раз рассказывали, что наши граждане, когда они хотят работать теми же курьерами, не могут устроиться. Рынок захвачен мигрантами», — пояснил он.