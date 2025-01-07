Уютная бережливость: как сэкономить на оплате ЖКХ в 2025 году

Совет № 1: утеплить квартиру
Через щели в оконных рамах и дверных проемах, особенно в домах старой и исторической застройки, может уходить немало тепла, ценного и особенно дорогого в зимние месяцы, поэтому стоит уделить время и внимание качественной теплоизоляции квартиры.
В идеале устранять щели и другие пути тепловых утечек следует до старта сезона отопления или во время ремонта квартиры. Однако если этот момент уже упущен, расстраиваться не стоит. Даже зимой можно качественно утеплить окна и дверные проемы, чтобы избежать повышенного и, что важнее, напрасного расхода тепла.
При грамотном утеплении не придется использовать дополнительные отопительные электроприборы, которые потребляют много энергии — такой расход совершенно точно отразится на платежках за электричество не в лучшую сторону.
Совет № 2: заменить лампочки на энергосберегающие
Хотя энергосберегающие лампочки, как правило, стоят дороже обычных ламп накаливания, их покупка окупится стопроцентно. Зимой из-за короткого светового дня москвичи тратят больше электроэнергии с ранним заходом солнца, а значит растет и сумма в ежемесячной платежке.
Переход на энергосберегающие лампочки со временем позволит сократить траты примерно вдвое.
Этот же совет применим к элементам новогоднего освещения: гирляндам, инсталляциям и другим украшениям. При выборе декораций к празднику следует отдавать предпочтение энергосберегающим моделям на светодиодах, не забывать выключать их на ночь и утилизировать по инструкции по истечении срока эксплуатации.
Совет № 3: следить за расходом воды
Зимой так и хочется подольше постоять под горячим душем, а готовка праздничных блюд заставляет тратить большие объемы воды. Несмотря на это, следует обращать внимание на ежемесячный расход воды по квартире и стараться минимизировать его объемы — разумеется, не в ущерб качеству жизни.
Если вы никак не можете приучить себя выключать воду, пока чистите зубы, попробуйте освоить другие привычки, например разом мылить грязную посуду и только потом полоскать ее водой. Отдавайте предпочтение душу вместо ванной. При наличии посудомоечной машины пользуйтесь ей при полном заполнении и старайтесь не запускать стиральную машину, если в барабане сиротливо лежит всего лишь пара вещей.
Совет № 4: отказаться от ненужных услуг
Получив очередную платежку, не пожалейте времени и внимательно ознакомьтесь с перечнем услуг, которые вы оплачиваете, наверняка в списке найдется пара-тройка ненужных.
Конечно, отказаться от отопления, водоснабжения и содержания ремонта дома не получится, зато отключить радиоточку, ТВ-антенну или домашний телефон не составит никакого труда. Хотя стоимость подобных услуг невелика, общая цифра за год получится довольно внушительной.
Совет № 5: обращаться за перерасчетом
В новогодние праздники и в январе многие москвичи отправляются за город или в отпуск, оставляя квартиры пустыми. Если вы отсутствуете пять дней и более и коммунальные ресурсы не расходуются, за этот период можно попросить перерасчет и сэкономить деньги. К таким услугам относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газоснабжение.
Для получения перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или МФЦ, которые подключены к системе АСУ ЕИРЦ.
Для перерасчета за воду нужно будет подтвердить, что у вас нет индивидуальных приборов учета воды и их нельзя установить в вашем доме по техническим причинам. Такой акт можно запросить в управляющей компании.
Также необходимо предоставить в свою управляющую компанию документальные подтверждения своего отсутствия: маршрутную квитанцию, билеты на самолет или поезд, копию командировочного удостоверения или справку о командировке. К заявке прилагается заявление, после чего специалисты управляющей компанию рассматривают пакет документов и принимают соответствующее решение в течение пяти дней.