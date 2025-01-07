Уютная бережливость: как сэкономить на оплате ЖКХ в 2025 году

В новогодние праздники и в январе многие москвичи отправляются за город или в отпуск, оставляя квартиры пустыми. Если вы отсутствуете пять дней и более и коммунальные ресурсы не расходуются, за этот период можно попросить перерасчет и сэкономить деньги. К таким услугам относятся холодное и горячее водоснабжение, водоотведение и газоснабжение.