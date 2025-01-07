Трамп подтвердил, что будет добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП

Он рассказал, что у него в ходе первого пребывания на посту президента США (2017−2021) состоялся однажды разговор с премьер-министром европейской страны, который интересовался, окажет ли Вашингтон его государству, направляющему на оборонные нужды ассигнования в размере менее 2% ВВП, военную помощь в случае необходимости. «Я сказал: если вы не платите, если у вас задолженность, то мы вас защищать не будем», — отметил Трамп.