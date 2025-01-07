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Трамп подтвердил, что будет добиваться увеличения расходов НАТО до 5% ВВП

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Избранный президент США Дональд Трамп намерен добиваться повышения военных расходов стран — участниц Организации Североатлантического договора (НАТО) до уровня 5% их ВВП. Он подтвердил это на пресс-конференции в своем поместье Мар-а-Лаго близ Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).

Источник: Reuters

«Ну, я думаю, что НАТО следует иметь [расходы на оборону в размере] 5% [ВВП стран-участниц]», — заявил избранный президент, вступающий в должность 20 января. «Мы не можем добиться этого [поставленных НАТО задач] при 2%», — утверждал Трамп.

Он рассказал, что у него в ходе первого пребывания на посту президента США (2017−2021) состоялся однажды разговор с премьер-министром европейской страны, который интересовался, окажет ли Вашингтон его государству, направляющему на оборонные нужды ассигнования в размере менее 2% ВВП, военную помощь в случае необходимости. «Я сказал: если вы не платите, если у вас задолженность, то мы вас защищать не будем», — отметил Трамп.

Задачу довести военные расходы до 2% ВВП страны НАТО поставили на саммите в Уэльсе в сентябре 2014 года, мотивируя это «российской угрозой». Это произошло после воссоединения Крыма с Россией. В июле 2023 года на саммите в Вильнюсе было принято решение, что 2% ВВП должны стать не целевым, а минимальным уровнем оборонных расходов для государств НАТО.