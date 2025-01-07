Сийярто отметил рост цен на топливо на 20% из-за прекращения транзита газа из РФ

БУДАПЕШТ, 7 января. /ТАСС/. Прекращение Украиной с 1 января транзита российского газа привело к росту цен на топливо в Европе на 20%. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он отметил, что продолжающийся рост цен на газ в Европе «в основном обусловлен мерами, которые искусственно сокращают количество природного газа», в том числе санкциями, ликвидацией источников энергии по политическим причинам, а также «блокированием определенных транспортных маршрутов».
«Последним событием, которое привело к росту цен, стало прекращение Украиной транзита российского газа через свою территорию в Центральную Европу. С тех пор как в середине декабря стало окончательно ясно, что Украина перекроет транзитный маршрут, цены на природный газ на европейском рынке выросли на 20%», — написал Сийярто в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).