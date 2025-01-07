Риелторы и сервисы объявлений назвали самые дорогие дома в России

Предпочтения меняются
Вкусы российских покупателей элитного жилья несколько изменились за последние годы, констатирует руководитель департамента загородной недвижимости агентства Point Estate Станислав Постоенко.
«С точки зрения стиля на смену ар-деко, который был популярен в прошлые годы, пришла современная спокойная “американская” классика», — отмечает он.
Кроме того, при наличии в поселке инфраструктуры люди уже не гонятся за большим размером участка, потому что у них есть куда пойти погулять в самом поселке, обращает внимание эксперт.
Сейчас покупатели элитных загородных домов в подавляющем большинстве случаев отдают предпочтения тем объектам, в которых есть спальня на первом этаже. Также растет количество запросов на дома с бассейнами. Большой плюс для клиентов, если в доме есть гараж на 4−5 машино-мест, добавляет Постоенко.
Роскошь столиц
Классический дворец
Несмотря на то, что вкусы покупателей роскошного жилья стали в некоторой мере более практичными, среди самых дорогих частных домов, которые в данный момент продаются в России, все еще немало дворцов.
Так, например, за 4,6 миллиарда рублей на Рублево-Успенском шоссе в Подмосковье, по данным агентства недвижимости Est-a-tet, продается особняк площадью 3,3 тысячи квадратных метров с трехэтажной центральной частью и двумя двухэтажными флигелями. Он расположен на участке в 50 соток.
Колонны с резными капителями, лепнина, башенки на крыше, уникальное витражное остекление — это классический дворец, построенный по авторскому проекту.
В доме просторные залы, широкая парадная лестница, семь мастер-спален и 10 санузлов, вспомогательные помещения: кладовые, прачечная, здание гаража, квартира персонала. Правда, отделки внутри пока нет, как и обстановки, но зато будущие владельцы могут сделать все по своему вкусу.
Хотя, Постоенко тут указывает, что тенденции к покупке домов без отделки не заметили в 2024 году. «Доля таких покупателей очень невелика, менее 10%. Напротив, все чаще люди ищут полностью готовые дома, чтобы сразу заехать и жить и не заниматься ремонтом», — говорит он.
По французским образцам
За 3 миллиарда рублей в Одинцовском городском округе Подмосковья можно приобрести двухэтажный дом с мансардой, спроектированный по эскизам французских архитекторов, рассказывают в «Авито Недвижимость». Он копирует архитектуру одного из самых престижных морских курортов Франции. Площадь дома составляет 2,2 тысячи квадратных метров, а участка — 58 соток.
На территории поселка, на которой располагается этот роскошный дом, есть ресторан и кафе, СПА-центр, спортивно-оздоровительный комплекс, а также озеро. Здесь предусмотрены пляж для купания и набережная-променад, причал для лодок и катеров, пирсы для рыбалки. Для самых маленьких жителей коттеджного поселка создана бухта с детскими корабликами.
Спа-зона и джакузи
Среди самых дорогих загородных объектов в Ленинградской области, по данным «Авито Недвижимость», — дом во Всеволожском районе за 1,2 миллиарда рублей. Здание площадью 1,6 тысячи квадратных метров расположено на участке 50 соток.
Среди отличительных особенностей этого дома — СПА-зона, которая включает в себя бассейн, турецкий хамам, русскую парную, джакузи и массажную комнату. На первом этаже расположена кухня со столовой зоной и с выходом на приватную террасу, откуда открывается вид на двор с фонтаном.
Региональный шик
Вид на море
В Сочи за 990 миллионов рублей продается вилла площадью 720 квадратных метров, рассказывают в «Авито Недвижимость». Дом расположен на Курортном проспекте — главной и самой длинной улице города. Размер участка составляет восемь соток.
В доме выполнен дизайнерский ремонт с использованием дорогих отделочных материалов. Среди особенностей дома — финская сауна, хамам, тренажерный зал, большая терраса с выходом к бассейну. Из окон дома открывается вид на Черное море.
Близко к курортам
В Республике Алтай, по данным портала «Мир квартир», продается загородный дом за 270 миллионов рублей. Он расположен неподалеку от курортов Ая, Манжерок, Бирюзовая Катунь.
Площадь двухэтажной постройки составляет 157 квадратных метров, площадь участка — 19 соток.
В доме есть бассейн, баня, бильярдная, гостевой дом, котельная, система видеонаблюдения. На участке имеется гараж на 2 машины, беседка, плодоносящие деревья.
Прямо на «косе»
Один из самых дорогих загородных объектов Калининградской области, по данным «Авито Недвижимость», находится в Национальном парке «Куршская коса» в непосредственной близости от моря.
Дом площадью 270 квадратных метров продается за 200 миллионов рублей, размер участка составляет 20 соток.
В здании выполнен дизайнерский ремонт в стиле хай-тек. Внутри есть несколько спален, детская, кухня-гостиная с выходом на террасу, бильярдная, тренажерный зал, гардеробная, ванная с джакузи и кабинет с мягкой зоной.
На территории расположен теннисный домик площадью 50 квадратных метров с игровым оборудованием, бассейн с раздвижным навесом, зона барбекю с уличным камином и мебелью. Также предусмотрен свободный проход к морю.