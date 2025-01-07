Риелторы и сервисы объявлений назвали самые дорогие дома в России

Предпочтения покупателей элитных частных домов в России вот уже несколько лет как сместились в сторону практичности, в том числе и по части стиля и формата жилья. Вместе с тем, среди предложений по продаже таких объектов все еще много настоящих дворцов, свидетельствуют данные агентств по продаже такой недвижимости и порталов объявлений. Они рассказали РИА Недвижимость о самых дорогих частных домах, которые в настоящий момент находятся в открытой продаже в разных регионах России.