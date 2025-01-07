Президент UFC Уайт вошел в совет директоров Meta

Ранее республиканец Джоэл Каплан был назначен на должность главы Meta по международным отношениям. Как отмечала газета The Wall Street Journal (WSJ), это назначение призвано помочь корпорации наладить отношения с новой республиканской администрацией Дональда Трампа, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.