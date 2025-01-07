Президент UFC Уайт вошел в совет директоров Meta

НЬЮ-ЙОРК, 7 января. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и близкий соратник избранного президента США Дональда Трампа Дана Уайт вошел в совет директоров американской корпорации Meta (признана в РФ экстремистской). Об этом в понедельник сообщил ее глава Марк Цукерберг.
Помимо Уайта, к совету директоров Meta присоединились гендиректор холдинга Exor, председатель правления автоконцерна Stellantis и компании по производству гоночных и спортивных автомобилей Ferrari Джон Элканн, а также инвестор и член консультативной группы Meta Чарли Сонгхерcт.
«Я рад начать этот год с новостей: Дана Уайт, Джон Элканн и Чарли Сонгхерст присоединяются к совету директоров Meta. Нас ждут огромные перспективы в сферах искусственного интеллекта, гаджетов и социальных сетей. Совет директоров поможет реализовать наше видение», — написал Цукерберг на своей странице в Facebook (запрещен в России), отметив, что «восхищается Уайтом как предпринимателем».
Ранее республиканец Джоэл Каплан был назначен на должность главы Meta по международным отношениям. Как отмечала газета The Wall Street Journal (WSJ), это назначение призвано помочь корпорации наладить отношения с новой республиканской администрацией Дональда Трампа, который в своей книге «Спасти Америку» обвинил Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал ему пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.
В декабре 2024 года WSJ сообщила, что Meta пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. Кроме того, в ноябре 2024-го Цукерберг встречался с избранным американским лидером в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), где в том числе провел для него демонстрацию умных очков Meta Ray-Ban и подарил их ему.