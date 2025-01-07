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Лукашенко: ценообразование в Белоруссии должно быть справедливым

МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Система ценообразования в Белоруссии должна быть справедливой и не душить бизнес и производство. Об этом заявил президент Александр Лукашенко, посещая в Рождество храм святителя Николая Чудотворца в Логойске (Минской области).

Источник: AP 2024

«Несправедливости быть не должно. Отсюда наше вмешательство в ценообразование. Это не регулирование цен. Мы не собираемся регулировать цены. Это сегодня невозможно в рыночной экономике. Должна быть создана система саморегулирующаяся. Она не должна душить бизнес, производство», — приводит слова президента издание «СБ. Беларусь сегодня».

Он подчеркнул, что нужно создать такую «саморегулирующуюся систему, которая будет способствовать установлению справедливости». По его словам, если крестьянин что-то производит, почему ему власти должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. «Пусть продает. Но он должен помнить, что он произвел, а люди, которые с ним рядом, это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию», — отметил Лукашенко.

По его словам, это касается промышленных товаров, ведь можно произвести сколько угодно тракторов, но что толку, если сельхозпредприятия, фермеры не в состоянии будут их купить.

Ранее Лукашенко заявлял, что белорусское правительство завершает работу над разработкой формулы справедливого ценообразования.