Лукашенко: ценообразование в Белоруссии должно быть справедливым

Он подчеркнул, что нужно создать такую «саморегулирующуюся систему, которая будет способствовать установлению справедливости». По его словам, если крестьянин что-то производит, почему ему власти должны указывать, где и по какой цене он должен продавать продукцию. «Пусть продает. Но он должен помнить, что он произвел, а люди, которые с ним рядом, это покупают. И они должны иметь возможность купить эту продукцию», — отметил Лукашенко.