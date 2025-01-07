КНР потребовала от США исключить Tencent из списка связанных с армией компаний

Ранее Пентагон опубликовал обновленный список юридических лиц из КНР, взаимодействующих с США и связанных, по версии Вашингтона, с китайской военной отраслью. Американское военное ведомство добавило в этот перечень таких китайских технологических гигантов, как одного из лидеров в области игр и социальных сетей Tencent Holdings (разработчик социальной сети WeChat), производителя аккумуляторов CATL, изготовителей чипов Changxin Memory Technologies Inc и Quectel Wireless и поставщика беспилотников Autel Robotics. Это не влечет за собой автоматическое введение каких-либо рестрикций, однако правительство США «оставляет за собой право принимать дополнительные меры в отношении соответствующих организаций». Кроме того, тем самым американцы получают своего рода предупреждение о потенциальных рисках, касающихся ведения бизнеса.