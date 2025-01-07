Катар не планирует поставлять газ в Европу через Сирию и Турцию

«Мы в Катаре полны решимости поддерживать сирийский народ в том, что касается гуманитарной и технической помощи, как в случае с международным аэропортом Дамаска, а также обсуждать все виды технической помощи [для восстановления] инфраструктуры. На экономическом уровне, что касается поставок газа, мы ничего не можем сказать по этому вопросу», — добавил он. Аль-Ансари отметил, что в настоящее время Доха сосредоточена «на сохранении стабильности» в Сирии и «удовлетворении потребностей сирийского народа».