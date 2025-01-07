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Индекс Hang Seng упал до самого низкого уровня за шесть недель

ГОНКОНГ, 7 января. /ТАСС/. Акции на бирже Гонконга упали до самого низкого уровня за шесть недель на фоне опасений, что на рынок повлияет внесение Пентагоном некоторых крупнейших технологических компаний Китая в список якобы связанных с военными КНР. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), индекс Hang Seng упал на 1,9%, до 19 309,05, опустившись до уровня, который в последний раз был отмечен 26 ноября. Индекс Shanghai Composite упал на 0,3%. Индекс Nasdaq Golden Dragon китайских акций, котирующихся в США, упал на 1,2% за минувшую ночь.

Источник: Reuters

«Опасение будущей напряженности растет, поскольку этот шаг добавляет неопределенности другим китайским технологическим фирмам», — полагает эксперт компании Australia & New Zealand Banking Group Син Чжаопэн, мнение которого приводит SCMP. «По мере приближения инаугурации Дональда Трампа рынок остается чувствительным к геополитическим заявлениям», — отметил главный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.

Ранее Пентагон распространил обновленный список юридических лиц из КНР, прямо или косвенно ведущих деятельность в США и связанных, по версии Вашингтона, с китайской военной отраслью. В их числе оказались один из лидеров в области игр и социальных сетей Tencent Holdings (разработчик социальной сети WeChat), производитель аккумуляторов CATL, производители чипов Changxin Memory Technologies Inc и Quectel Wireless, производитель беспилотников Autel Robotics.

В ежегодно обновляемом списке якобы сотрудничающих с ВС КНР компаний, который Пентагон составляет в соответствии с американским законодательством, значатся 134 фирмы. Попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение каких-либо рестрикций, однако правительство США «оставляет за собой право принимать дополнительные меры в отношении этих организаций».