Индекс Hang Seng упал до самого низкого уровня за шесть недель

ГОНКОНГ, 7 января. /ТАСС/. Акции на бирже Гонконга упали до самого низкого уровня за шесть недель на фоне опасений, что на рынок повлияет внесение Пентагоном некоторых крупнейших технологических компаний Китая в список якобы связанных с военными КНР. Как сообщает газета South China Morning Post (SCMP), индекс Hang Seng упал на 1,9%, до 19 309,05, опустившись до уровня, который в последний раз был отмечен 26 ноября. Индекс Shanghai Composite упал на 0,3%. Индекс Nasdaq Golden Dragon китайских акций, котирующихся в США, упал на 1,2% за минувшую ночь.