Индекс Hang Seng упал до самого низкого уровня за шесть недель

«Опасение будущей напряженности растет, поскольку этот шаг добавляет неопределенности другим китайским технологическим фирмам», — полагает эксперт компании Australia & New Zealand Banking Group Син Чжаопэн, мнение которого приводит SCMP. «По мере приближения инаугурации Дональда Трампа рынок остается чувствительным к геополитическим заявлениям», — отметил главный стратег Saxo Markets в Сингапуре Чару Чанана.
Ранее Пентагон распространил обновленный список юридических лиц из КНР, прямо или косвенно ведущих деятельность в США и связанных, по версии Вашингтона, с китайской военной отраслью. В их числе оказались один из лидеров в области игр и социальных сетей Tencent Holdings (разработчик социальной сети WeChat), производитель аккумуляторов CATL, производители чипов Changxin Memory Technologies Inc и Quectel Wireless, производитель беспилотников Autel Robotics.
В ежегодно обновляемом списке якобы сотрудничающих с ВС КНР компаний, который Пентагон составляет в соответствии с американским законодательством, значатся 134 фирмы. Попадание в перечень не влечет за собой автоматическое введение каких-либо рестрикций, однако правительство США «оставляет за собой право принимать дополнительные меры в отношении этих организаций».