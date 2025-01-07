Эксперты рассказали, какое топливо будет сильнее дорожать на АЗС в 2025 году

По мнению руководителя направления консалтинга NEFT Research Александра Котова, рост цен на топливо в 2025 году неизбежен как в оптовом, так и розничном сегментах. Главной его причиной станет очередное повышение налоговой нагрузки в виде увеличения топливных акцизов. Естественно, оно будет заложено компаниями в стоимость выпускаемого топлива, ну, а заплатит в конечном итоге за все потребитель. Причем не только водители, но и обычные граждане при покупке любых товаров, т.к. стоимость автомобильной логистики есть в конечной цене как продуктов питания, так и промтоваров.
С 1 января 2025 года акциз на бензин 5 класса будет повышен на 14% (до 17 088 ₽ за тонну), а акциз на дизельное топливо — на 16% (до 12 120 тыс. руб. за тонну). Это существенно превышает общие темпы прироста потребительских цен: по данным Росстата, к 23 декабря 2024 года инфляция с начала года составила 9,5%. Причем самые распространенные марки бензина АИ-92 и АИ-95 превысили средний уровень роста цен по стране незначительно — на 9,7 и 9,8%, соответственно. Сильнее всего обогнал инфляцию бензин премиальных марок АИ-98 и выше, они подорожали на 20,2%. Дизельное топливо (ДТ) от инфляции отстало, подорожав с начала года на 7,9%.
По словам Котова, основной рост будет наблюдаться в сегменте высокооктановых бензинов. Их производство не имеет большого профицита (в отличие от АИ-92), а значит, любой форс-мажор может привести к снижению предложения и, соответственно, росту цен. При этом спрос на высокооктановое топливо постоянно растет вместе с увеличением в автопарке автомобилей с высокофорсированными и турбированными двигателями.
Схожая точка зрения у генерального директора маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергея Терешкина. Он уточняет, что риски опережающего роста цен будут характерны, в первую очередь, для рынка бензина, где исторически был существенно более низкий профицит мощностей, чем на рынке дизеля. Это видно, в частности, по доле экспорта в структуре отгрузок топлива с российских НПЗ: в случае дизеля эта доля до 2022 года составляла около 50%, а после — опустилась до 40% (сказался рост спроса со стороны тяжелой техники в РФ), тогда как в поставках бензина доля внешнего рынка никогда не превышала 15%. Поэтому рынок бензина более чувствителен к снижению выпуска, чем рынок дизеля.
Росстат закрыл детализированную статистику по производству топлива. Но из доступных данных следует, что общее производство нефтепродуктов в России по итогам 11 месяцев 2024 года сократилось на 2,4% (год к году). Ситуация с выпуском топлива вряд ли улучшится в ближайшие месяцы из-за санкций на поставку оборудования для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Поэтому на рынке бензина будут сохраняться риски дефицита, делает вывод Терешкин.
На динамику топливных цен на внутреннем рынке могут оказать влияние возможные изменения в налоговом законодательстве. К примеру, ФАС в конце 2024 года вышло с предложением разделить выплаты по демпферу (компенсация нефтяникам из бюджета части упущенной экспортной выгоды за поставку топлива на внутренний рынок по низким ценам) для бензина АИ-92 и АИ-95. Сейчас он считается только по показателям биржевых торгов марки АИ-92, но охватывает и объемы поставок на внутренний рынок марки АИ-95. Возможны и попытки снизить выплаты по демпферу в случае снижения цен на нефть и сокращения доходов бюджета из отрасли. Последний раз в 2023 году попытка сократить демпфер в два раза привела к осеннему топливному кризису.
Котов отмечает, что Минфин уже неоднократно предпринимал попытки изменить механизм демпфера для сокращения выплат по нему. Скорее всего, и новый механизм снова будет перенацелен именно на это (хотя официально в качестве цели заявляется обратное, а именно — дополнительная стабилизация рынка высокооктановых бензинов), соответственно, НПЗ получат меньше денег, а рентабельность снизится, что в свою очередь вызовет дополнительный рост цен в опте и рознице.
По мнению Терешкина, только разделение выплат по маркам бензина на цены не повлияет.
Изменения в подсчете субсидий по демпферу не смогут всерьез отразиться на розничной стоимости топлива, считает он. Демпфер касается только биржевых торгов, на долю которых приходится лишь 15% оптовых продаж топлива. С другой стороны, демпфер, в любом случае, не будет затрагивать бензин АИ-98, который останется лидером по подорожанию.