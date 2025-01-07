Эксперты рассказали, какое топливо будет сильнее дорожать на АЗС в 2025 году

Схожая точка зрения у генерального директора маркетплейса нефтепродуктов OPEN OIL MARKET Сергея Терешкина. Он уточняет, что риски опережающего роста цен будут характерны, в первую очередь, для рынка бензина, где исторически был существенно более низкий профицит мощностей, чем на рынке дизеля. Это видно, в частности, по доле экспорта в структуре отгрузок топлива с российских НПЗ: в случае дизеля эта доля до 2022 года составляла около 50%, а после — опустилась до 40% (сказался рост спроса со стороны тяжелой техники в РФ), тогда как в поставках бензина доля внешнего рынка никогда не превышала 15%. Поэтому рынок бензина более чувствителен к снижению выпуска, чем рынок дизеля.