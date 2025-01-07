Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2025 году

Об этом рассказал «Российской газете» директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов.
Вместе с тем сохраняется дефицит высококвалифицированных кадров, например, IT-специалистов уровней middle и senior.
По данным за 2024 год, продолжает он, самые активные темпы найма наблюдались в сегменте рабочих специальностей. Спрос на сотрудников металлообрабатывающих и отделочных цехов вырос на 106% по сравнению с 2023 годом, а средняя зарплата в этом сегменте достигла 170 649 рублей в месяц. На втором месте — специалисты службы поддержки, количество вакансий для которых увеличилось на 101%. В тройке лидеров оказались и работники промышленности: там спрос вырос на 73%. В ТОП-5 вошли также сотрудники складов (+67%) и специалисты по ремонту и строительству (+65%). Среди отдельных профессий лидерами по темпам роста стали специалисты технической поддержки (+253% год к году), строгальщики (+233%), фасадчики (+207%).
«Но темпы расширения бизнеса снижаются на фоне охлаждения экономики и замедления инвестиционной активности. Это может привести к постепенному уменьшению числа новых вакансий и сбалансированию рынка труда. В 2025 дефицит кадров сохранится, но, вероятно, станет менее острым», — говорит Губанов..
Изменение потребностей в найме будет зависеть от отраслевой специфики. В капиталоемких секторах, например, строительстве и девелопменте, сокращение числа новых проектов может повлиять на снижение темпов найма. А в сегментах народного потребления — розничной торговле и пищевом производстве — спрос на сотрудников останется стабильным.
«В результате можно ожидать переток кадров между отраслями рынка труда на фоне меняющихся приоритетов бизнеса», — продолжил эксперт.
В сервисе «Работа.ру» также полагают, что устойчивый дефицит кадров сохранится в ритейле, производстве, транспорте, IT и строительстве. Одна из причин востребованности — перспектива развития как в России, так и за рубежом. Их привлекательность также обусловлена высокими зарплатами и высокой конкуренцией работодателей за кадры.