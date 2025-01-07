Эксперты назвали самые востребованные профессии в 2025 году

По данным за 2024 год, продолжает он, самые активные темпы найма наблюдались в сегменте рабочих специальностей. Спрос на сотрудников металлообрабатывающих и отделочных цехов вырос на 106% по сравнению с 2023 годом, а средняя зарплата в этом сегменте достигла 170 649 рублей в месяц. На втором месте — специалисты службы поддержки, количество вакансий для которых увеличилось на 101%. В тройке лидеров оказались и работники промышленности: там спрос вырос на 73%. В ТОП-5 вошли также сотрудники складов (+67%) и специалисты по ремонту и строительству (+65%). Среди отдельных профессий лидерами по темпам роста стали специалисты технической поддержки (+253% год к году), строгальщики (+233%), фасадчики (+207%).