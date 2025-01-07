Эксперт объяснил, от чего будут зависеть цены на газ в Европе

По его словам, ценообразование будет зависеть от ситуации с энергетическим балансом в регионе. Так, за последние шесть месяцев стоимость газа увеличивалась в случае повышенного отбора энергоресурса из хранилищ и снижения выработки ветровыми электростанциями.
«Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен. В силу теплой погоды отбор будет меньше или, наоборот, погода более холодная и отбор выше. Или ветровые электростанции работают на максимальных нагрузках, то есть объёмы большие — это тоже снижает объем потребления газа», — пояснил эксперт.
Как подчеркнул Сергей Пикин, дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от того, какой объем газа используется. При этом, стоимость энергоресурса может остаться на том же уровне, и даже упасть. «Цен в тысячу долларов мы не увидим на текущий момент», — отметил он.
Эксперт добавил, что в 2021 году энергетический кризис в Европе начался с низких запасов газа и выработки электричества на ветровых станциях. Однако, цены были на уровне 200−300 долларов.
«Поэтому время покажет, к чему можем прийти. Пока я не вижу ничего драматического. Если, конечно, не сложатся воедино вот эти факторы: холодная погода, повышенный отбор газа и снижение объема выработки ветровой электростанции. Тогда это может к еще большим ценам привести», — подытожил Сергей Пикин.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».