Эксперт объяснил, от чего будут зависеть цены на газ в Европе

«Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен. В силу теплой погоды отбор будет меньше или, наоборот, погода более холодная и отбор выше. Или ветровые электростанции работают на максимальных нагрузках, то есть объёмы большие — это тоже снижает объем потребления газа», — пояснил эксперт.