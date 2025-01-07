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Эксперт объяснил, от чего будут зависеть цены на газ в Европе

О том, как может развиваться ситуация с ценами на газ в Европе в связи с прекращением транзита российского газа через Украину, рассказал RT Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

По его словам, ценообразование будет зависеть от ситуации с энергетическим балансом в регионе. Так, за последние шесть месяцев стоимость газа увеличивалась в случае повышенного отбора энергоресурса из хранилищ и снижения выработки ветровыми электростанциями.

«Если эти два фактора, допустим, совпадают, при том, что газа в Европу может поступать меньше, чем раньше, это будет приводить к росту цен. В силу теплой погоды отбор будет меньше или, наоборот, погода более холодная и отбор выше. Или ветровые электростанции работают на максимальных нагрузках, то есть объёмы большие — это тоже снижает объем потребления газа», — пояснил эксперт.

Как подчеркнул Сергей Пикин, дальнейшая ситуация с ценами будет зависеть от того, какой объем газа используется. При этом, стоимость энергоресурса может остаться на том же уровне, и даже упасть. «Цен в тысячу долларов мы не увидим на текущий момент», — отметил он.

Эксперт добавил, что в 2021 году энергетический кризис в Европе начался с низких запасов газа и выработки электричества на ветровых станциях. Однако, цены были на уровне 200−300 долларов.

«Поэтому время покажет, к чему можем прийти. Пока я не вижу ничего драматического. Если, конечно, не сложатся воедино вот эти факторы: холодная погода, повышенный отбор газа и снижение объема выработки ветровой электростанции. Тогда это может к еще большим ценам привести», — подытожил Сергей Пикин.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».