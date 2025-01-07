Экономист рассказал, что будет с ценами на ипотеку и инфляцией в 2025 году

Так, существенный рост будет наблюдаться в секторах, которые финансируются бюджетом или которые не зависят от кредитования, при этом отраслям, которые полагаются на заемные средства, грозит охлаждение. Например, поясняет Табах, спад ипотеки приведет не только к замедлению активности застройщиков, но и к снижению покупок в магазинах товаров для ремонта.