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Депутат напомнил о возможности доиндексировать пенсию в феврале

У правительства России есть право дополнительно проиндексировать пенсионные выплаты в феврале 2025 года, если такая необходимость появится, заявил в беседе с «Российской газетой» Ярослав Нилов, глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

Он напомнил, что страховые пенсии в этом году должны были индексировать с 1 февраля в зависимости от инфляции по итогам 2024 года. Однако индексация прошла в январе.

«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. У правительства есть такое право», — добавил депутат.

Нилов также отметил, что с 1 апреля социальную пенсию увеличат на 15%. Все социальные обязательства подкреплены реальными деньгами, подчеркнул парламентарий.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».