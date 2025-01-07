Депутат напомнил о возможности доиндексировать пенсию в феврале

Он напомнил, что страховые пенсии в этом году должны были индексировать с 1 февраля в зависимости от инфляции по итогам 2024 года. Однако индексация прошла в январе.
«Если правительство посчитает необходимым доиндексировать, то всем получателям страховых пенсий пенсия будет доиндексирована с февраля. У правительства есть такое право», — добавил депутат.
Нилов также отметил, что с 1 апреля социальную пенсию увеличат на 15%. Все социальные обязательства подкреплены реальными деньгами, подчеркнул парламентарий.
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