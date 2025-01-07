Аналитики допустили повышение ключевой ставки до нового рекорда в 2025 году

Среди 20 экспертов четверо полагают, что к декабрю ставка ЦБ будет на уровне 13 процентов, трое склоняются к 16 процентам, один — к диапазону 13−16 процентов. Еще трое прогнозируют уровень ключевой ставки в 17 процентов годовых, еще двое считают, что она будет равна 18 и 20 процентам соответственно. Также двое аналитиков выбрали диапазон в 17−18 и 17−19 процентов.