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Аналитик спрогнозировал ключевую ставку Банка России в 2025 году

20 декабря состоялось последнее в 2024 году заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором регулятор принял неожиданное решение оставить ставку на уровне 21% годовых. Что ожидать от Банка России по итогам заседания 14 февраля, рассказал Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По его словам, регулятор несколько смягчил сигнал и указал на то, что «будет оценивать целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайшем заседании».

Эксперт отметил важность для ЦБ сохранения жесткой риторики, чтобы не было преждевременного смягчения финансовых условий. Это позволит лучше донести решение по ставке от 20 декабря до экономики.

«В базовом сценарии мы ожидаем, что инфляция будет замедляться медленно и Банк России будет удерживать ключевую ставку на текущем уровне 21% весь 2025 год», — сказал Михаил Васильев.

Он также допустил, что регулятор может повысить ключевую ставку на ближайших заседаниях, если будет чрезмерное смягчение финансовых условий и инфляция не будет замедляться.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».