WSJ рассказала о «пробках» на космодромах США

Несколько менее крупных космодромов пытаются воспользоваться кризисом, создавшимся на основных американских площадках. Тихоокеанский космодромный комплекс на Аляске никогда не осуществлял более трех запусков за год. Сейчас его руководство пытается добиться федерального разрешения для 25 запусков в год.