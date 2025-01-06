В РФ спрос на горнолыжные курорты увеличился на 40%

Отмечается, что в среднем цены на горнолыжных курортах России за год выросли на 30%, до 11 050 рублей за сутки. Сильнее всего ставка увеличилась в Зеленой Поляне (Башкортостан) — на 56%, до 6 890 рублей. В Губахе (Пермский край) прирост средней цены составил 50% (до 5 130 рублей), в Шерегеше (Кемеровская область) — 34% (до 12 160 рублей). В Эсто-Садоке (Красная Поляна) — 32% (до 12 610 рублей), в Белокурихе (Алтайский край) — 25% (до 4 600 рублей), в Архызе (Карачаево-Черкесия) — 23% (до 13 090 рублей), на Домбае (Карачаево-Черкесия) и в Кировске (Мурманская область) — на 12% (до 10 360 и 5 620 рублей соответственно), в Терсколе (Кабардино-Балкария) — на 10% (до 9 970 рублей).