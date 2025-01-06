В РФ спрос на горнолыжные курорты увеличился на 40%

«Спрос на российские горнолыжные курорты превышает прошлогодний примерно на 40%, при этом туристы стали ездить в горы на более длительный срок. Если в прошлом году средняя длительность бронирований жилья составляла четверо суток, то в этом сезоне — пять. В среднем люди тратят на аренду жилья на новогодние каникулы 55 250 рублей», — рассказали аналитики.
Отмечается, что в среднем цены на горнолыжных курортах России за год выросли на 30%, до 11 050 рублей за сутки. Сильнее всего ставка увеличилась в Зеленой Поляне (Башкортостан) — на 56%, до 6 890 рублей. В Губахе (Пермский край) прирост средней цены составил 50% (до 5 130 рублей), в Шерегеше (Кемеровская область) — 34% (до 12 160 рублей). В Эсто-Садоке (Красная Поляна) — 32% (до 12 610 рублей), в Белокурихе (Алтайский край) — 25% (до 4 600 рублей), в Архызе (Карачаево-Черкесия) — 23% (до 13 090 рублей), на Домбае (Карачаево-Черкесия) и в Кировске (Мурманская область) — на 12% (до 10 360 и 5 620 рублей соответственно), в Терсколе (Кабардино-Балкария) — на 10% (до 9 970 рублей).
Меньше всего цены увеличились на Манжероке (Алтайский край) — на 4% (до 15 350 рублей). При этом Манжерок, активно развивающий свою инфраструктуру, вышел в лидеры среди всех горнолыжных курортов по стоимости аренды, обогнав даже Красную Поляну и Шерегеш, рассказали в сервисе онлайн-бронирования жилья.
После праздников аренда жилья на горнолыжных курортах подешевеет на 34%, до 8 270 рублей за сутки, прогнозируют в «Суточно.ру». Аналитики отмечают, что активнее всего во второй половине января туристы бронируют жилье в Эсто-Садоке, Архызе и Шерегеше. Также в десятку популярных направлений входят Кировск, Губаха, Домбай, Терскол, Манжерок, Белокуриха, Зеленая Поляна.