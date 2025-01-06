В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в РФ﻿

По словам парламентария, в адрес членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ поступают обращения от производителей отечественного лифтового оборудования с предложениями о подготовке мер, направленных на развитие и поддержку отрасли, в том числе разработка дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам. Колунов добавил, что, по мнению производителей, отсутствие стандартизации по данному вопросу приводит к дополнительным проблемам при проектировании оборудования, а также к дополнительным расходам и удорожанию стоимости проектов.