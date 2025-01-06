В Госдуме призвали Минстрой унифицировать лифтовые шахты в РФ﻿

«Прошу вас поддержать данную инициативу (разработку дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам — ред.) и рассмотреть возможность внесения изменений в действующее законодательство по данному вопросу», — сказано в обращении к главе Минстроя Иреку Файзуллину.
По словам парламентария, в адрес членов комитета Госдумы по строительству и ЖКХ поступают обращения от производителей отечественного лифтового оборудования с предложениями о подготовке мер, направленных на развитие и поддержку отрасли, в том числе разработка дополнительных стандартов для унификации требований к лифтовым шахтам. Колунов добавил, что, по мнению производителей, отсутствие стандартизации по данному вопросу приводит к дополнительным проблемам при проектировании оборудования, а также к дополнительным расходам и удорожанию стоимости проектов.
«Также отмечается следующая проблематика: каждый производитель разрабатывает собственные требования и спецификации для строительства лифтовых шахт, а проектировщики и строители вынуждены адаптировать строительную часть под конкретного производителя, что увеличивает затраты, из-за отсутствия унификации при истечении срока службы лифта (обычно 25 лет) замена оборудования часто требует значительных доработок строительной части шахты, шахта, спроектированная под конкретного производителя, значительно ограничивает выбор альтернативных поставщиков, из-за различий в размерах и конфигурации шахт монтажные бригады вынуждены использовать индивидуальные подходы и инструменты для каждой установки», — сказано в документе.
По словам Колунова, разработка и принятие единых стандартов по унификации требований к лифтовым шахтам позволит устанавливать оборудование любого отечественного производителя без доработки строительной части, что снизит стоимость проектирования и монтажа, а также позволит унифицировать массово используемые узлы и комплектующие лифтового оборудования, что приведет к снижению стоимости таких компонентов. Кроме того, по его мнению, принятие данной инициативы снизит стоимость монтажа лифтового оборудования и сократит срок подбора и замены лифтового оборудования.