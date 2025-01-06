Unisimka: свыше 80% россиян не планируют менять смартфон в 2025 году

«Более трети россиян (36%) не планируют менять телефон в 2025 году. В новом году замена телефона возможна в случае поломки старого (33%), или если смартфон подарят (15%)», — сказано в исследовании. Кроме того, согласно представленным данным, на решение о замене телефона также может повлиять выгодное ценовое предложение или выход обновленной модели желаемого смартфона.
Вместе с тем, порядка 22% россиян хотели бы получить смартфоны бренда Samsung в подарок в следующем году, при этом почти для такого же процента пользователей бренд не имеет значения. На третьем месте по выбору россиян находится iPhone, на четвертом месте — Xiaomi, а пятое разделили между собой Huawei и Honor.
Согласно представленным данным, почти 60% россиян пользуются телефоном до тех пор, пока с ним не начнутся проблемы и он не сломается, около 18% предпочитают менять модель раз в два-три года, почти 16% пользователям достаточно обновить телефон раз в четыре-пять лет и только для 7% россиян важно ежегодно обновлять телефон. «Две трети пользователей в целом готовы перейти на смартфоны, поддерживающие только технологию eSIM, полностью отказавшись от обычных сим-карт. Однако почти 34% россиян пока еще предпочитают пользоваться физическими симками», — отмечается в исследовании.
Опрос был проведен при помощи сервиса «Яндекс взгляд» в декабре 2024 года, в опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов, проживающих на территории РФ.
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