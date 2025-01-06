Unisimka: свыше 80% россиян не планируют менять смартфон в 2025 году

Согласно представленным данным, почти 60% россиян пользуются телефоном до тех пор, пока с ним не начнутся проблемы и он не сломается, около 18% предпочитают менять модель раз в два-три года, почти 16% пользователям достаточно обновить телефон раз в четыре-пять лет и только для 7% россиян важно ежегодно обновлять телефон. «Две трети пользователей в целом готовы перейти на смартфоны, поддерживающие только технологию eSIM, полностью отказавшись от обычных сим-карт. Однако почти 34% россиян пока еще предпочитают пользоваться физическими симками», — отмечается в исследовании.