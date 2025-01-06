Стоимость биткойна превысила $100 тыс. впервые с 19 декабря

По состоянию на 17:52 мск биткойн рос, его стоимость составляла $100,493 тыс. (+2,67%).
К 17:54 мск стоимость криптовалюты значительно ускорила рост и торговалась на уровне $101,160 тыс. (+3,39%).
Биткойн — децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может «добывать» (эмитировать) любой пользователь — участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.
Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже «добыта».