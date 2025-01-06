Сделан прогноз по доходам пенсионеров на 2025 год

«С 1 января 2025 года страховая пенсия как неработающим, так и работающим пенсионерам будет повышена на 7,3%. Уже сегодня этот процент ниже, чем официальная инфляция. Представители власти уточнили, что поднятие в следующем году планируется только один раз. Многие говорят, что возможно рекордное увеличение пенсий за 2 года, но на деле это лишь номинально», — подчеркнул Никитин.