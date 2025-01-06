Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Азии в феврале

Так, топливо марки Arab Light будет стоить на 1,5 доллара за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. То есть, для Азии повышение составит 60 центов, сказано в сообщении Saudi Aramco.
Кроме того, добавил Bloomberg, Саудовская Аравия повысит цены на нефть в феврале для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья на 1,3 доллара за баррель.
Однако, цены для американских покупателей снизятся, на 0,3−0,4 доллара за баррель.
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