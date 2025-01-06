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Саудовская Аравия повысит цены на нефть для Азии в феврале

Саудовская Аравия решила увеличить стоимость нефти для азиатских покупателей, а также для Европы, но снизит цены для США. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

По данным издания, крупнейший в мире экспортер нефти ожидает сокращение предложения на своем главном рынке после решения ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи.

Так, топливо марки Arab Light будет стоить на 1,5 доллара за баррель больше, чем корзина нефти Оман/Дубай. То есть, для Азии повышение составит 60 центов, сказано в сообщении Saudi Aramco.

Кроме того, добавил Bloomberg, Саудовская Аравия повысит цены на нефть в феврале для стран Северо-Западной Европы и Средиземноморья на 1,3 доллара за баррель.

Однако, цены для американских покупателей снизятся, на 0,3−0,4 доллара за баррель.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».