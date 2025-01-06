Рынок акций открылся в «красной зоне»

По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,85%, до 2 804,5 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 868,88 пункта. К 10:01 индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 799,08 (-1,04%), опустившись ниже 2 800 пунктов впервые с 28 декабря 2024 года. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 2,15 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,819 ₽