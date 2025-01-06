Рынок акций открылся в «красной зоне»

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением основных индексов, курс юаня перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,85%, до 2 804,5 пункта, индекс РТС — на 0,85%, до 868,88 пункта. К 10:01 индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 799,08 (-1,04%), опустившись ниже 2 800 пунктов впервые с 28 декабря 2024 года. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 2,15 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 13,819 ₽
К 10:16 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке 2 797,33 пункта (-1,1%), индекс РТС составлял 866,66 пункта (-1,1%). В это же время курс юаня ускорил снижение до 13,721 ₽ (-7,6 коп.).
«Российские фондовые индексы в краткосрочной перспективе могут консолидироваться далее на фоне пониженной активности инвесторов в праздничные дни. Поддержка по индексу Мосбиржи находится в области немногим выше 2 700 пунктов, где проходит линия 50-дневного скользящего среднего, сопротивление — в области 2 900 пунктов, которой соответствует линия 200-дневного скользящего среднего», — отметила ведущий аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева.
Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.