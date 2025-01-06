«Ростсельмаш» снизил объемы производства техники на 30% в 2024 году

«В 2024 году на 30% мы произвели меньше техники, чем в прошлом. Это связано со снижением спроса на технику и еще причина в том, что в этом году меры поддержки со стороны правительства гораздо хуже работали. Программа 1432 (постановление правительства РФ “Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники” — прим. ТАСС) была профинансирована не в полном объеме и далеко не вовремя. Это две основные причины», — сказал Бабкин.