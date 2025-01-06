«Ростсельмаш» снизил объемы производства техники на 30% в 2024 году

По итогам 2023 года «Ростсельмаш» нарастил объемы производства на 40%, до 7,5 тыс. единиц техники.
«В 2024 году на 30% мы произвели меньше техники, чем в прошлом. Это связано со снижением спроса на технику и еще причина в том, что в этом году меры поддержки со стороны правительства гораздо хуже работали. Программа 1432 (постановление правительства РФ “Об утверждении правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники” — прим. ТАСС) была профинансирована не в полном объеме и далеко не вовремя. Это две основные причины», — сказал Бабкин.
По его словам, на те же 30% упала и реализация продукции, включая экспорт техники. При этом компания в 2024 году расширила географию поставок — впервые комбайны «Ростсельмаша» была направлены в Танзанию.
Ранее совладелец предприятия сообщал ТАСС, что активная работа ведется с поставками техники в 2024 году в страны Африки и арабского мира.
Комбайновый завод «Ростсельмаш» основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. В группу входят 13 предприятий, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования.