Россияне назвали размер желаемой ежемесячной зарплаты

Кроме того, аналитики выделили сферы с самыми низкими зарплатными ожиданиями. Меньше всего рассчитывают получать специалисты в области бытовых услуг и охраны — по 102 тысячи рублей. Чуть больше зарплатные ожидания в управлении персоналом — 116 тысяч рублей. Работники сферы общественного питания хотели бы зарабатывать 120 тысяч рублей в месяц.