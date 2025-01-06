Россия увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки в 2024 году

Эксперт российского зерна и его переработки превысил 83,5 млн тонн, на 3,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» за 15 декабря 2024 года.