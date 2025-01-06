Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки в 2024 году

Эксперт российского зерна и его переработки превысил 83,5 млн тонн, на 3,5 млн тонн больше, чем за аналогичный период 2023 года. Об этом сообщил Россельхознадзор со ссылкой на данные ФГИС «Аргус-Фито» за 15 декабря 2024 года.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail

При этом, с начала прошлого года экспорт продуктов переработки зерна, таких как мука, крупы, солод, составили 2 млн тонн, на 18% больше, чем в 2023 году.

Ведомство отметило, что основной объем отгрузок зерна пришелся на Ближний Восток, Африку и Азию. В 2024 году наибольший объем по закупкам зерна показали Шри-Ланка, Марокко, Индия, Вьетнам, Сирия, Нигерия. Помимо этого, Россия вновь начала поставлять зерно в Эфиопию, Джибути, Палестину и Сьерра-Леоне.

Экспорт в Китай

Россельхознадзор добавил, что китайский рынок входит в топ-5 импортеров российского зерна, а также занимает первое место по импорту овса — в 2024 году объемы поставок выросли на 23%.

Кроме того, Россия в 2 раза увеличила экспорт в Китай яровой пшеницы и на 43% — ячменя.

Ведомство также подчеркнуло, что в 2024 году полностью завершилась работа по допуску на рынок Китая манной крупы и ржаной муки.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».