Россия увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки в 2024 году

При этом, с начала прошлого года экспорт продуктов переработки зерна, таких как мука, крупы, солод, составили 2 млн тонн, на 18% больше, чем в 2023 году.
Ведомство отметило, что основной объем отгрузок зерна пришелся на Ближний Восток, Африку и Азию. В 2024 году наибольший объем по закупкам зерна показали Шри-Ланка, Марокко, Индия, Вьетнам, Сирия, Нигерия. Помимо этого, Россия вновь начала поставлять зерно в Эфиопию, Джибути, Палестину и Сьерра-Леоне.
Экспорт в Китай
Россельхознадзор добавил, что китайский рынок входит в топ-5 импортеров российского зерна, а также занимает первое место по импорту овса — в 2024 году объемы поставок выросли на 23%.
Кроме того, Россия в 2 раза увеличила экспорт в Китай яровой пшеницы и на 43% — ячменя.
Ведомство также подчеркнуло, что в 2024 году полностью завершилась работа по допуску на рынок Китая манной крупы и ржаной муки.
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