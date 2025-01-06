Риэлтор рассказал, что будет с ценами на аренду в России в 2025 году

«К концу года мы наблюдаем даже некоторый откат в стоимости аренды, рынок “нащупал” некоторый баланс между спросом и предложением. Предполагаю, что рынок продаж недвижимости, особенно вторичного жилья, будет не менее активным в целом по следующему году, что не повлечет появление на рынке дополнительного пула “арендных” квартир», — отметил эксперт.