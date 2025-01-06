Риэлтор рассказал, что будет с ценами на аренду в России в 2025 году

Он напомнил, что рывок цен на аренду в середине 2024 года был ответом на отсутствие доступной ипотеки.
«К концу года мы наблюдаем даже некоторый откат в стоимости аренды, рынок “нащупал” некоторый баланс между спросом и предложением. Предполагаю, что рынок продаж недвижимости, особенно вторичного жилья, будет не менее активным в целом по следующему году, что не повлечет появление на рынке дополнительного пула “арендных” квартир», — отметил эксперт.
При этом, по словам Андрея Банникова, 2025 год может ознаменоваться стабилизацией цен на аренду.
Эксперт добавил, что на изменение стоимости аренды влияют увеличение количества арендных квартир из-за отказа собственников от продажи на «вялом» рынке и временная переориентация объектов в арендный бизнес, рост числа желающих снимать жилье из-за невозможности купить собственное. Одним из факторов, которые окажут влияние на динамику цен, также станет увеличение доходов населения и повышенные инфляционные ожидания арендодателей и арендаторов.
Говоря о том, когда выгодно снимать жилье, риэлтор подчеркнул высокий спрос, например, в Москве с конца лета до ноября и низкую активность в столице в мае-июне.
«Я бы не ориентировался на время года или месяц при оценке выгодности съема, а делал бы это по наличию такой потребности. Собственники не очень охотно снижают стоимости аренды и предпочитают подождать 1−2 месяца в случае отсутствия конкретных предложений от нанимателей», — посоветовал Андрей Банников.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».