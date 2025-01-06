Reuters: новые антироссийские санкции США коснутся нефтяных танкеров

В середине декабря Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что страны G7 могут снизить ценовой потолок на нефть из России с $60 за баррель до $40 за баррель. По данным собеседников агентства, государства также рассматривают возможность полного запрета на переработку российской сырой нефти.