Названы топ-5 трендов на российском рынке труда в 2025 году

В 2025-м также укрепится тренд на человекоцентричность — он станет годом кандидатов, отмечают эксперты. Работодатели стараются создать психологический комфорт и атмосферу в коллективе, прозрачные внутренние процессы, четкие диапазоны зарплат, гибкие условия труда. Наконец, будут высоко цениться такие навыки кандидатов, как их адаптивность, гибкость, способность оперативно перестраиваться и менять стратегии в зависимости от контекста. Работодатели уже сейчас предпочитают специалистов, готовым брать на себя разные роли и действовать проактивно даже в нестандартных ситуациях.