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Китайский юань достиг 16-месячного минимума

Курс китайской валюты к доллару США в понедельник, 6 января, опустился до минимума за 16 месяцев, несмотря на то, что американская валюта находится под давлением. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

При этом Банк Китая дал понять, что происходящее с оншорным (торгуется на территории континентального КНР — ред.) юанем ему не нравится. Китайский ЦБ продолжает устанавливать официальный курс доллара ниже не только рынка, но и прогнозов аналитиков.

Bloomberg также приводит популярное на рынке мнение, что Китай может девальвировать юань на фоне возможной эскалации торговой войны с США и возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Инвесторы, судя по ослаблению китайской валюты, ставят на такой сценарий.

«Банк Китая (своими действиями — прим.) развеял опасения того, что он отказался от поддержки юаня. Сообщения СМИ также говорят о готовности ЦБ защищать юань. Поэтому инвесторы могут опасаться активно ставить против юаня накануне инаугурации Дональда Трампа», — цитирует агентство Алекса Лу, макростратега TD Securities.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».