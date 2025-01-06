Китайский юань достиг 16-месячного минимума

При этом Банк Китая дал понять, что происходящее с оншорным (торгуется на территории континентального КНР — ред.) юанем ему не нравится. Китайский ЦБ продолжает устанавливать официальный курс доллара ниже не только рынка, но и прогнозов аналитиков.
Bloomberg также приводит популярное на рынке мнение, что Китай может девальвировать юань на фоне возможной эскалации торговой войны с США и возвращением Дональда Трампа в Белый дом. Инвесторы, судя по ослаблению китайской валюты, ставят на такой сценарий.
«Банк Китая (своими действиями — прим.) развеял опасения того, что он отказался от поддержки юаня. Сообщения СМИ также говорят о готовности ЦБ защищать юань. Поэтому инвесторы могут опасаться активно ставить против юаня накануне инаугурации Дональда Трампа», — цитирует агентство Алекса Лу, макростратега TD Securities.
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