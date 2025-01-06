Китайский юань достиг 16-месячного минимума

При этом Банк Китая дал понять, что происходящее с оншорным (торгуется на территории континентального КНР — ред.) юанем ему не нравится. Китайский ЦБ продолжает устанавливать официальный курс доллара ниже не только рынка, но и прогнозов аналитиков.