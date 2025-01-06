Эксперты отметили высокий спрос у россиян на полеты в Японию и КНР в 2024 году

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Россияне стали активнее покупать авиабилеты в Японию, Китай и Вьетнам в 2024 году, сообщили ТАСС опрошенные эксперты.
По данным «Яндекс Путешествий», спрос на поездки в Японию вырос на 234%, во Вьетнам — на 143%, в Китай — на 106%, а в Южную Корею — на 94%. Аналогичную тенденцию подтверждают в OneTwoTrip. «В 2024 году Японию посетили в три раза больше российских туристов, чем в 2023 году. Также в два раза более востребованными стали путешествия во Вьетнам, Китай и Южную Корею», — сообщила руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.
Самой популярной страной для поездок остается Турция. В OneTwoTrip отметили, что в Турцию было оформлено 10,4% заказов, однако за год спрос на поездки снизился на 34%. Второе место заняли ОАЭ: страну в 2024 году посетили 9% россиян, а рост спроса составил +32%, а третье — Таиланд с долей авиабронирований 7,4% (+3%). В десятку вошли Китай (7,3%, рост интереса в два раза), Армения (6,8%, −29%), Азербайджан (5,2%, +33%), Казахстан (5%, −26%), Узбекистан (4,8%, −24%), Вьетнам (3,7%, рост в два раза) и Белоруссия (3,6%, −28%). «В целом картина классическая, ничего особенного с 2022 года. Лидирующие места топ-10 за рубеж — в основном страны СНГ, так как направления туризма сместились в сторону легкодоступных и бюджетных направлений. Турция все еще держится за счет классических отпускников, которые по старой привычке ездят туда», — пояснила руководитель маркетинга направления «Авиа» «Туту.ру» Екатерина Долгих.
Мнения экспертов
Министр транспорта РФ Роман Старовойтов в интервью ТАСС сообщил, что ведомство ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с Бразилией, Малайзией и Пакистаном. Однако для запуска авиасообщения с любой страной, по словам Старовойта, необходимо сначала обсудить с авиакомпаниями перспективы пассажиропотока.
Руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что Пакистан пока совсем не популярен у российских туристов, а доля авиазаказов в Бразилию составила 0,2%, как и год назад. Однако интерес к Малайзии в 2024 году вырос вдвое — на страну пришлось 0,7% от всех авиабронирований.
Несмотря на то, что пока Бразилия и Пакистан не пользуются широкой популярностью у туристов, наблюдается рост деловых поездок в эти страны. Число командировок в Бразилию выросло на 40%, а в Пакистан — на 33%, отметили в агентстве делового туризма «Аэроклуб». Там добавили, что вектор зарубежных командировок в последние году поменялся, в частности, спрос на командировки между Россией и странами БРИКС по состоянию на конец 2024 года увеличился на 63%. «Это можно связать с тем, что в 2024 году Россия взяла на себя председательство в БРИКС, что послужило мощным импульсом для развития сотрудничества между странами блока», — объяснила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Самыми востребованными странами БРИКС у представителей бизнеса стали Китай (+113% к 2023) и ОАЭ (+14% к 2023). Чаще всего в командировки в страны БРИКС отправлялись представители нефтегазовой промышленности и энергетики (+91% к 2023), машиностроительной отрасли (+45% к 2023) и сотрудники IT- и телеком-компаний (+32% к 2023).