Эксперты отметили высокий спрос у россиян на полеты в Японию и КНР в 2024 году

Несмотря на то, что пока Бразилия и Пакистан не пользуются широкой популярностью у туристов, наблюдается рост деловых поездок в эти страны. Число командировок в Бразилию выросло на 40%, а в Пакистан — на 33%, отметили в агентстве делового туризма «Аэроклуб». Там добавили, что вектор зарубежных командировок в последние году поменялся, в частности, спрос на командировки между Россией и странами БРИКС по состоянию на конец 2024 года увеличился на 63%. «Это можно связать с тем, что в 2024 году Россия взяла на себя председательство в БРИКС, что послужило мощным импульсом для развития сотрудничества между странами блока», — объяснила управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Самыми востребованными странами БРИКС у представителей бизнеса стали Китай (+113% к 2023) и ОАЭ (+14% к 2023). Чаще всего в командировки в страны БРИКС отправлялись представители нефтегазовой промышленности и энергетики (+91% к 2023), машиностроительной отрасли (+45% к 2023) и сотрудники IT- и телеком-компаний (+32% к 2023).