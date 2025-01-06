Эксперт Зембатов: МТК Север — Юг может стать самым безопасным мегакоридором

Собеседник агентства также заметил, что МТК Север — Юг даже при его расширении будет одним из самых безопасных транспортных коридоров, потому что является «долготным» (проходит с севера на юг) и затрагивает меньше стран и их границ, чем «широтные» коридоры, которые проходят с востока на запад. Зембатов обратил внимание, что статистика показывает возрастающую роль МТК в грузоперевозках. В частности, по оценкам экспертов, в 2022 году по МТК было перевезено порядка 17 млн тонн грузов, в 2023 — порядка 22 млн. Эксперты считают, что к 2030 году грузооборот по коридору Север — Юг возрастет до 30 млн тонн грузов в год.