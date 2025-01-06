Эксперт Зембатов: МТК Север — Юг может стать самым безопасным мегакоридором

«СМП начинается в Мурманске, МТК Север — Юг — в Санкт-Петербурге. Если предположить возможность их объединения, а это все очень просто делается — используется железная дорога между Мурманском (где начинается СМП) и Санкт-Петербургом (где начинается МТК Север — Юг), то мы получаем мегатранспортный коридор с огромными возможностями задействования разных логистических маршрутов на пространстве дружественных стран Евразии», — сказал ТАСС Зембатов.
Он добавил, что второе перспективное направление для развития МТК Север — Юг связано с соединением коридора на юге с Трансаравийской железной дорогой на пространстве дружественных стран Аравийского полуострова. Для этого иранский порт Бендер-Аббас с помощью железнодорожной паромной переправы нужно соединить с Оманским портом Хасаб, таким образом будет создан «бесшовный единый транспортно-логистический каркас Евразии с участием Аравийского полуострова». Зембатов добавил, что из Оманского порта можно будет добраться наземным транспортом до любой точки Омана, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов.
«Там, конечно, потребуются инфраструктурные инвестиции. Но если заработает СМП и с ним в связке переправа из Бендер-Аббаса в Оман, а соответственно, будет связь со всем Аравийским полуостровом, то получится, что этот мегатранспортный коридор соединит все дружественные страны от Северного Ледовитого океана до Судана на восточном побережье Африки через Саудовскую Аравию. Тогда весь мир дружественных стран будет объединен коридором Север — Юг, и он уже станет новой реальностью, которая диктует условия в транспортно-логистической сфере всего мира. Соответственно, роль транзитного пространства России как страны возрастает кратно», — подчеркнул Зембатов.
Собеседник агентства также заметил, что МТК Север — Юг даже при его расширении будет одним из самых безопасных транспортных коридоров, потому что является «долготным» (проходит с севера на юг) и затрагивает меньше стран и их границ, чем «широтные» коридоры, которые проходят с востока на запад. Зембатов обратил внимание, что статистика показывает возрастающую роль МТК в грузоперевозках. В частности, по оценкам экспертов, в 2022 году по МТК было перевезено порядка 17 млн тонн грузов, в 2023 — порядка 22 млн. Эксперты считают, что к 2030 году грузооборот по коридору Север — Юг возрастет до 30 млн тонн грузов в год.
История МТК
Межправительственное соглашение о создании международного мультимодального транспортного коридора Север — Юг было подписано Россией, Индией и Ираном в 2000 году. Позже состав участников расширился до 14. Цель проекта — привлечение транзита грузопотоков из Индии, Ирана и стран Персидского залива через российскую территорию в Европу (в сравнении с морским маршрутом через Суэцкий канал расстояние сокращается более чем в два раза, что снижает сроки и стоимость перевозок). Сейчас проект объединяет несколько различных транспортных систем отдельных государств.