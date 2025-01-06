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Эксперт оценил возможность стагфляции в России

Классическая стагфляция в России на данный момент невозможна из-за кадрового голода. Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости Антон Табах, главный экономист рейтингового агентства «Эксперт РА».

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Классическая стагфляция невозможна», — ответил он на соответствующий вопрос.

Как пояснил эксперт, стагфляция должна сопровождаться сильным ростом безработицы. А в России сейчас безработица находится на исторических минимумах. Наоборот, в стране «кадровый голод», напомнил Табах.

При этом, по его словам, российская экономика столкнется с охлаждением рынка труда через снижение переработок и темпов роста зарплат.

«Эти процессы не просто вероятны, а практически гарантированы», — заключил экономист.

Стагфляцией, напомнило агентство РИА Новости, называют ситуацию в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».