Эксперт оценил возможность стагфляции в России

«Классическая стагфляция невозможна», — ответил он на соответствующий вопрос.
Как пояснил эксперт, стагфляция должна сопровождаться сильным ростом безработицы. А в России сейчас безработица находится на исторических минимумах. Наоборот, в стране «кадровый голод», напомнил Табах.
При этом, по его словам, российская экономика столкнется с охлаждением рынка труда через снижение переработок и темпов роста зарплат.
«Эти процессы не просто вероятны, а практически гарантированы», — заключил экономист.
Стагфляцией, напомнило агентство РИА Новости, называют ситуацию в экономике, когда одновременно происходит стагнация, то есть сильное падение производства и рост безработицы до значительных уровней, а также наблюдается устойчиво высокая инфляция.
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