Экономист рассказал, какой будет инфляция в России в 2025 году

Кроме того, подчеркнул он, сливочное масло подорожало более чем на 35%. «Полагаю, что здесь тоже есть резервы для того, чтобы в следующем годы мы увидели его в числе тех товаров, что дорожают на 1−2% или даже со снижением цен», — сказал Игорь Балынин, добавив, что это повлияет на итоговые результаты по инфляции.