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Экономист рассказал, какой будет инфляция в России в 2025 году

По итогам 2024 года инфляция, как отмечал Банк России, составляет 9,6−9,8%. О том, какого роста цен ждать россиянам в 2025 году, Финансам Mail рассказал Игорь Балынин, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

По его словам, инфляция в 2025 году составит 6−8%.

«Отмечу, что сейчас крайне сложно прогнозировать значения ввиду большого влияния фактора неопределённости. Но я полагаю, что предпринимаемые меры по замедлению темпов роста цен посредством наращивания предложения товаров и услуг окажут своё позитивное влияние», — отметил эксперт.

Экономист напомнил, что в 2024 году цены на ряд овощей показывали высокие темпы роста. Так, картофель подорожал более чем на 90%, капуста и лук практически в 1,5 раза. Если объемы собранного урожая увеличатся, эти товары могут подешеветь.

Кроме того, подчеркнул он, сливочное масло подорожало более чем на 35%. «Полагаю, что здесь тоже есть резервы для того, чтобы в следующем годы мы увидели его в числе тех товаров, что дорожают на 1−2% или даже со снижением цен», — сказал Игорь Балынин, добавив, что это повлияет на итоговые результаты по инфляции.

В качестве примера экономист напомнил, что в 2023 году цены на яйца поднялись более чем на 60%, на мясо кур — на 30%. Однако в 2024 году стоимость продуктов двигалась в обратную сторону: яйца дешевели на 12%, а мясо кур — на 1−2%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».