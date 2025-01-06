Экономист рассказал, какой будет инфляция в России в 2025 году

По его словам, инфляция в 2025 году составит 6−8%.
«Отмечу, что сейчас крайне сложно прогнозировать значения ввиду большого влияния фактора неопределённости. Но я полагаю, что предпринимаемые меры по замедлению темпов роста цен посредством наращивания предложения товаров и услуг окажут своё позитивное влияние», — отметил эксперт.
Экономист напомнил, что в 2024 году цены на ряд овощей показывали высокие темпы роста. Так, картофель подорожал более чем на 90%, капуста и лук практически в 1,5 раза. Если объемы собранного урожая увеличатся, эти товары могут подешеветь.
Кроме того, подчеркнул он, сливочное масло подорожало более чем на 35%. «Полагаю, что здесь тоже есть резервы для того, чтобы в следующем годы мы увидели его в числе тех товаров, что дорожают на 1−2% или даже со снижением цен», — сказал Игорь Балынин, добавив, что это повлияет на итоговые результаты по инфляции.
В качестве примера экономист напомнил, что в 2023 году цены на яйца поднялись более чем на 60%, на мясо кур — на 30%. Однако в 2024 году стоимость продуктов двигалась в обратную сторону: яйца дешевели на 12%, а мясо кур — на 1−2%.
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