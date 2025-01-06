Доллар на Forex опускался ниже 108 рублей впервые с 31 декабря

Так, курс доллара на 11:07 по московскому времени снизился до 107,99 рубля и колебался в пределах 107,98 — 107,99 рубля. Однако к 12:05 американская валюта поднялась до 108,5 рубля.
Позднее доллар вновь опустился за уровень в 108 рублей — начиная с 13:08 американская валюта колебалась в пределах 107,96 — 107,99 рубля.
При этом, курс евро на Forex на 13:50 мск составлял 110,137 рубля. Европейская валюта опускалась ниже 110,190 рубля впервые с 30 декабря 2024 года.
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