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Доллар на Forex опускался ниже 108 рублей впервые с 31 декабря

Курс американской валюты на международном рынке Forex опускался ниже 108 рублей, впервые с 31 декабря 2024 года, следует из данных торгов, опубликованных на investing.com.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Так, курс доллара на 11:07 по московскому времени снизился до 107,99 рубля и колебался в пределах 107,98 — 107,99 рубля. Однако к 12:05 американская валюта поднялась до 108,5 рубля.

Позднее доллар вновь опустился за уровень в 108 рублей — начиная с 13:08 американская валюта колебалась в пределах 107,96 — 107,99 рубля.

При этом, курс евро на Forex на 13:50 мск составлял 110,137 рубля. Европейская валюта опускалась ниже 110,190 рубля впервые с 30 декабря 2024 года.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».