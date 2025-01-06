В погоне от алиментов. Десять главных мифов

Административная ответственность возникает за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Наказание предусматривает обязательные работы сроком до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.