В погоне от алиментов. Десять главных мифов

Согласно Семейному кодексу РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, а взрослые дети — своих нетрудоспособных родителей (гл. 13 СК РФ). Также есть обязанность по содержанию супругов, в том числе бывших (гл. 14 СК РФ).
1. Регулярное перечисление денег на ребенка небольшими суммами позволит избежать ответственности за неуплату алиментов.
По общему правилу, суд устанавливает размер алиментов в процентном соотношении к заработной плате родителя (ст. 81 СК РФ). Регулярные перечисления денег на ребенка небольшими суммами для того, чтобы продемонстрировать действия по его содержанию, не помогут избежать ответственности за неуплату алиментов.
Задолженность по алиментам будет расти. Должнику придется погасить ее в полном объеме, а также выплатить получателю алиментов неустойку в размере одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов.
За неуплату предусмотрены административная, уголовная или гражданская ответственность.
Так, если долг по алиментам превышает десять тысяч рублей, судебные приставы могут вынести постановление о временном ограничении на выезд должника за пределы РФ до полного погашения задолженности.
Административная ответственность возникает за неуплату алиментов без уважительных причин в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния (ст. 5.35.1 КоАП РФ). Наказание предусматривает обязательные работы сроком до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей.
Уголовная ответственность наступает за неоднократную неуплату алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Под ней понимается неуплата алиментов в период, когда к лицу были применены описанные выше меры административного характера. Наказание может быть вплоть до лишения свободы на срок до одного года.
2. Регулярное замещение денежных сумм путем приобретения ребенку одежды, игрушек, оплаты кружков и секций.
В случае, когда для второго родителя является принципиальным получение алиментов, указанный выше способ не отменяет обязанности по выплате денежных средств.
Если же между родителями существует договоренность и вопрос выплаты алиментов не поднимается в суде, то такой способ возможен.
При этом в случае судебного разбирательства совершающий такие покупки родитель, скорее всего, не сможет доказать, что у него нет обязанности уплачивать алименты.
3. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей осуществляется только с официально трудоустроенных лиц.
Обязанность по содержанию детей не зависит от наличия или отсутствия у родителей официального трудоустройства. В случае отказа от исполнения данной обязанности взыскание алиментов будет производиться в судебном порядке в твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ).
Данная мера также применяется к родителям:
- имеющим нерегулярный, меняющийся заработок или иной доход, с которого можно удержать алименты;
- получающим заработок либо иной доход, выплачиваемый в натуральном виде или в зарубежной валюте;
- получающим доходы таким образом, что взыскать алименты с этих доходов в долевом отношении не представляется возможным, затруднительно либо нарушает интересы одной из сторон;
- являющимся менее обеспеченными в сравнении с другим родителем, но при этом дети остались при каждом из родителей.
Размер твердой денежной суммы суд определяет исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.
4. Обязанность по уплате алиментов возникает после развода.
Согласно статье 80 СК РФ, каждый родитель обязан содержать своего несовершеннолетнего ребенка. Даже если человек находится в браке, но уклоняется от данной обязанности, возможно взыскание алиментов в судебном порядке.
При этом родителю придется доказать факт неучастия другого родителя в содержании ребенка.
5. Невозможность отмены уплаты алиментов до момента наступления совершеннолетия ребенка.
В случае взыскания алиментов в судебном порядке есть следующие основания для их отмены:
- Переход ребенка на постоянное проживание к родителю, которого обязали платить алименты (п. 36 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56).
- Усыновление (удочерение) ребенка другим лицом с согласия родителя, который платит алименты. При этом решение суда об усыновлении не освобождает родителя от уплаты алиментов, если за ним сохранились неимущественные и имущественные права и обязанности (п. 37 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56).
- Когда второй родитель и ребенок исчезли в неизвестном направлении.
6. Алименты на усыновленных (удочеренных) детей не уплачивают.
После усыновления (удочерения) ребенка у принявшего такое решение человека возникает вся полнота родительских обязанностей, в том числе и уплата алиментов. Тот факт, что человек не является биологическим отцом или матерью ребенка, значения не имеет.
7. Нельзя снизить сумму уплачиваемых алиментов.
В случае взыскания алиментов согласно решению суда есть возможность изменить их размер в судебном порядке (п. 1 ст. 119 СК РФ; разд. VIII Обзора, утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.05.2015).
Судьи могут принять решение о снижении суммы уплаты, когда имеют место следующие обстоятельства:
- один из детей достиг возраста совершеннолетия при уплате алиментов на двух и более детей в виде долей от получаемого дохода;
- приходится уплачивать алименты на других несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних детей и иных лиц, которых человек должен содержать в силу требований законодательства;
- ухудшение состояния здоровья плательщика, например, в случае инвалидности, потери трудоспособности в силу возраста или какого-либо заболевания;
- низкий доход плательщика.
8. Супруги ничего не должны друг другу после развода.
Законодательство содержит положения, по которым бывшим супругам положены алименты после развода (ст. 90 СК РФ). Обязанность платить алименты после развода возникает в следующих случаях:
- бывшей жене в период беременности, которая наступила в период брака;
- нетрудоспособному нуждающемуся экс-супругу, который стал таковым до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;
- бывшему супругу, который фактически ухаживает за общим ребенком в течение трех лет с даты его рождения;
- нуждающемуся бывшему супругу, который фактически ухаживает за общим ребенком-инвалидом до достижения им возраста 18 лет или за общим ребенком-инвалидом с детства первой группы;
- нуждающемуся экс-супругу, который достиг пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в нем длительное время.
9. Взыскание алиментов осуществляется только на несовершеннолетних детей.
У совершеннолетних и трудоспособных детей также есть обязанность содержать своих нетрудоспособных родителей и заботиться о них (ст. 87 СК РФ). В случае уклонения от данной обязанности алименты могут взыскать в судебном порядке в твердой денежной форме.
10. Взыскать алименты с детей можно, если родители являются пенсионерами.
Для наличия оснований на взыскание алиментов с детей важно, чтобы родители были нетрудоспособными и имел место факт отсутствия у них средств на содержание самих себя.
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