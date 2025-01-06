«Европа сжигает запасы газа быстрее, чем когда-либо за последние семь лет, поскольку холодная погода наращивает потребности в отоплении, и ожидается, что на этой неделе температура снова упадет», — указано в публикации.
По данным агентства, уровни газа в хранилищах сократились на 25%, что является наихудшим показателем с 2018 года. Быстрое истощение запасов может создать трудности для его накопления перед следующим отопительным сезоном и оказать влияние на краткосрочные цены.
Накануне, 5 января, генеральный директор компании Gastrade Костис Сифнеос сообщил, что Греция не должна опасаться проблем с поставками российского газа, потому что государство сможет прожить без него или благодаря его импорту из других стран.
Ранее, 2 января, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис назвал преступным решение ЕС и Украины остановить транзит российского природного газа через украинскую территорию в европейские страны. По его словам, это убийственное решение ведет Европу к гибели, а Украину — к смерти.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что прекращение поставок газа из РФ через Украину ослабляет экономический потенциал ЕС. Дипломат подчеркнула, что российская сторона выполнила все свои обязательства по договору с «Нафтогаз Украины». В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что Украина столкнется с большими проблемами после своего решения отказать в транзите российского газа по своей территории. Он указал, что Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли $800 млн в год.
С 1 января 2025-го «Газпром» прекратил поставки топлива в Европу через украинскую газотранспортную систему.
В августе 2024-го президент Украины Владимир Зеленский (полномочия истекли в мае прошлого года) заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа. Российский лидер Владимир Путин указывал на то, что Москва не отказывается от газовых поставок через украинскую сторону.