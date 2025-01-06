Bloomberg указало на быстрое потребление Европой запасов газа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что прекращение поставок газа из РФ через Украину ослабляет экономический потенциал ЕС. Дипломат подчеркнула, что российская сторона выполнила все свои обязательства по договору с «Нафтогаз Украины». В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук отметил, что Украина столкнется с большими проблемами после своего решения отказать в транзите российского газа по своей территории. Он указал, что Украина лишится доходов от транзита, которые ранее составляли $800 млн в год.