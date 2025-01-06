Bloomberg сообщил о падении акций азиатский производителей алкоголя

Так, в Японии акции «Саппоро» снизились на рекордные за пять месяцев 5,1%, акции китайского Wuliangye Yibin — на 3,7%, Budweiser APAC на торгах в Гонконге — на 2,6%, Treasury Wine Estates в Австралии — на 2,7%.
Как пишет издание, произошедшее на биржах связано с заявлением главного хирурга США Вивека Мурти — он призвал размещать на этикетках алкогольных напитков предупреждения о рисках развития рака.
«Рынок примет подход “сначала стреляй, а потом задавай вопросы” в отношении потенциального риска появления предупреждающих надписей на алкогольных напитках и риска развития рака в США», — сказал Bloomberg Эдвард Манди, аналитик Jefferies Financial Group.
По словам Амира Анварадзе, стратега по акциям из Asymmetric Advisors, маркетинговые правила для алкогольных брендов станут жестче и пройдут тот же путь, что и табак 30 лет назад.
При этом, отметил он, снижение акций, скорее всего, быть кратковременным, поскольку вступление новых законов в силу может занять годы.
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