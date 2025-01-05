Вучич: Сербия сможет купить долю России в NIS примерно за €600 млн

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то речь идёт о €600 млн с чем-то… Это было бы €500—600—700 млн, не важно», — цитирует Вучича РИА Новости.