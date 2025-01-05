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Вучич: Сербия сможет купить долю России в NIS примерно за €600 млн

Сербия готова выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Белград при этом хотел бы избежать такого пути.

Источник: Reuters

Сербия готова выкупить российскую долю в компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), если США введут санкции. Белград при этом хотел бы избежать такого пути.

Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.

«У нас есть деньги, чтобы сразу выкупить. Если, по оценкам, стоимость компании составляет €1 млрд, то речь идёт о €600 млн с чем-то… Это было бы €500—600—700 млн, не важно», — цитирует Вучича РИА Новости.

Как ожидает глава государства, документ об американских санкциях в отношении компании может поступить 10 или 13 января.

Президент Сербии намерен запросить беседу с российским коллегой Владимиром Путиным на фоне подтверждения информации о санкциях США против компании NIS.